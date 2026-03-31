Bloomberg: Три танкера с дизельным топливом из США сменили маршрут в Атлантике

Три танкера, перевозившие дизельное топливо из США в Европу, неожиданно изменили курс в Атлантическом океане. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации аналитической компании Vortexa, суда Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace — 6 в последние недели загрузили топливо в США и изначально направлялись в Европу: два держали курс на Амстердам, Aliai — на Гибралтар. Однако затем все три танкера резко сменили маршрут.

В настоящее время Grand Ace — 6 следует в Ломе — столицу Того, а два других судна взяли курс на юго-восток, говорится в материале.

26 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран якобы собирается передать США восемь груженых нефтяных танкеров. По его словам, корабли, о которых идет речь, ходят под флагами Пакистана.

Стоимость нефти марки Brent показала рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.

12 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.

