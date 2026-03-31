Аферист заставил двоих хабаровчан вложить 700 тысяч в несуществующую фанеру

В Хабаровске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с инвестициями в поставки фанеры. 36-летний местный житель обманул двух знакомых на общую сумму около 700 тысяч рублей, сообщили в городской полиции.
Мужчина представлялся успешным предпринимателем, который якобы поставляет фанеру из Забайкальского края. Под видом расширения бизнеса он предлагал знакомым вложить деньги и обещал высокую прибыль в короткие сроки. Один из потерпевших, житель Индустриального района, передал ему наличными 300 тысяч рублей. Второй перевёл на банковскую карту 380 тысяч рублей.
Первые время мошенник поддерживал связь с «инвесторами», встречался с ними и отвечал на звонки. Однако вскоре он полностью исчез и перестал выходить на контакт.
Сотрудники отдела по раскрытию преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску быстро установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что никакой коммерческой фирмы у мужчины не было, предпринимательской деятельностью он не занимался и постоянного источника дохода не имел. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и отбывал наказание.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ направлено в суд.