В Москве прогнозируют переменную облачность и до 19 градусов тепла

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. В ночь на среду она может опуститься до плюс 4 градусов.
Ветер восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.