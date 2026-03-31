Работники СГК завоевали медали на Siberian Power Show в Красноярске

Высокий результат канатчиков СГК— итог многолетней системной работы по популяризации спорта в коллективе. Несколько лет назад энтузиастом и идейным вдохновителем команды выступил специалист АО «СибЭР» Александр Высоцкий. Он не только собрал коллектив, но и запустил регулярные тренировки. В команде спортсменов и отец Александра — начальник управления по технологическому присоединению «Енисейской ТГК» Александр Анатольевич Высоцкий. На прошедшем фестивале он завоевал 3-е место в категории мужских пар с общим весом до 400 килограммов вместе с Игорем Касаткиным. Главным же достижением этого года стало пополнение команды новыми именами. Для Марины Высоцкой, Елены Безруких и Игоря Касаткина эти соревнования стали дебютом.