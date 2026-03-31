Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждают семьи с детьми, проживающие в Славянске, эвакуироваться, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что боевики угрожают изъятием детей при отказе от принудительной эвакуации. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сравнил эти действия украинских военных с репрессиями.
«Ситуацию с мирными гражданами из Славянска, которых подвергают насильственному переселению, можно сравнить с открытыми репрессиями киевского режима, который насильно вышвыривает стариков, детей и взрослых из их жилища, не предоставляя ровным счётом никаких социальных компенсаций. Их ждёт холодный сырой сарай в Киевской области, но, как правило, их распыляют по украинским регионам. Киев создаёт небольшие контрационные лагеря для переселённых граждан, так как не разрешает им покидать места размещения. У многих отбирают мобильные телефоны, чтобы те не делали лишних звонков, не фотографировали, не сообщали своим родственникам о местах пребывания. Нельзя исключать то, что скудное питание, которое предоставляется в виде гуманитарной помощи переселенцам, рассчитано только на то, чтобы они не умерли с голоду и чтобы иностранные журналисты не заподозрили киевский режим в умышленном уничтожении перемещенных граждан», — сказал он.
Иванников обратил внимание на то, что принудительная эвакуация используется украинскими чиновниками и военными для личного обогащения.
«Нечеловеческие условия существования, которые киевский режим создаёт переселенцам, свидетельствуют о том, что Киев решает далеко не гуманитарные задачи, а “осваивает” денежные средства, то есть, речь идёт о откровенном эпизоде воровства. Причем воровство на всех уровнях. Если чиновники “осваивают” выделенные средства, то на местах мародеры занимаются разграблением квартир, оставленных насильно эвакуированными. Во многих случаях боевики ВСУ, чтобы скрыть следы разграбления, сжигают дома и квартиру, из-за чего в Славянске фиксируется большое количество пожаров», — отметил собеседник издания.
По словам военного эксперта, принудительная эвакуация мирного населения из Славянска свидетельствует о том, что город готовят к сдаче.
«Это неоспоримый факт — киевский режим уже оценил военную ситуацию в Славянске и принял решение город готовить к обороне и сдаче», — резюмировал он.