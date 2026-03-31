В России снизилось число заболевших гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 641 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом — уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 641 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом — уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года.

Отмечается снижение числа заболевших гриппом на 21,9%, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора. По результатам лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также продолжают циркулировать вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 и В.

В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

Кроме того, по итогам прошедшей недели зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев COVID-19.