В России снизилось число заболевших гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 641 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом — уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года.
Отмечается снижение числа заболевших гриппом на 21,9%, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора. По результатам лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также продолжают циркулировать вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 и В.
В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
Кроме того, по итогам прошедшей недели зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев COVID-19.