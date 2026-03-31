«КрасКом» тестирует в мкр Чистый новую КНС с онлайн-управлением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канализационно-насосная станция (КНС) на ул. Хрустальной была построена за полтора года по инвестиционной программе компании «КрасКом» 2024−2028 годов.
В инженерной новостройке установлены современное насосное оборудование, запорная и регулирующая арматура, сороулавливающая решетка и пресс для отжима мусора, выловленного из сточной воды. Специалисты смонтировали электрооборудование и устройства дистанционного управления. На сегодняшний день в Красноярске автоматизированы 94 процента объектов водоснабжения и 40 — канализации. Теперь водозабором и КНС можно управлять в один клик.
«Новая станция водоотведения полностью автоматизирована, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Все технологические процессы выполняются без участия персонала. Данные передаются в нашу диспетчерскую службу. Диспетчер удаленно контролирует работу КНС и при необходимости может оперативно направить ремонтную бригаду для устранения неполадок. Благоустройство территории стройплощадки выполним сразу же, как только основательно просохнет земля».
КНС в мкр Чистый, где сейчас инженеры «КрасКом» завещают пуско-наладочные работы, заместила разрушающееся сооружение, брошенное несколько лет назад разорившимся ПСК «Союз». Со временем частная канализационная станции застройщика-банкрота перестала справляться с объемом поступающих хозяйственно-бытовых стоков и начала представлять опасность экосистеме ручья Серебряный, рядом с которым была построена.
Сегодня аварийный объект водоотведения Октябрьского района выведен из эксплуатации.