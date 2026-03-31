«КрасКом» тестирует в мкр Чистый новую КНС с онлайн-управлением

В инженерной новостройке установлены современное насосное оборудование, запорная и регулирующая арматура, сороулавливающая решетка и пресс для отжима мусора, выловленного из сточной воды. Специалисты смонтировали электрооборудование и устройства дистанционного управления. На сегодняшний день в Красноярске автоматизированы 94 процента объектов водоснабжения и 40 — канализации. Теперь водозабором и КНС можно управлять в один клик.