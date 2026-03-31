Два десятка мигрантов вышлют из Хабаровска на родину

В Хабаровске сотрудники полиции провели масштабную операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. Вместе с коллегами из других ведомств и при поддержке ОМОН Росгвардии они проверили 101 объект. Об этом сообщили в городской полиции.
Среди проверенных мест были 65 адресов проживания иностранных граждан — квартиры, общежития, частные дома и хостелы. Также инспекторы посетили 21 точку торговли и общественного питания: магазины, кафе и киоски.
Особое внимание уделили контролю за запретом мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок. В результате рейдов составили 113 протоколов об административных правонарушениях.
В отношении 23 иностранных граждан принято решение об административном выдворении из России. 21 из них будет выдворен принудительно. Кроме того, установлено местонахождение 12 иностранцев, которые находятся в реестре контролируемых лиц.
По итогам операции наложили штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей. Также по материалам полиции возбуждено 4 уголовных дела: два — о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт и два — о фиктивной регистрации граждан России.