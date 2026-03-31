Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрель в Волгоградской области начнется с дождей и гроз

Апрель в Волгоградской области начнется с первых весенних гроз, дождей и сильных порывов ветра. Несмотря на непогоду, температура воздуха в регионе останется на непривычных для этого времени отметках.

По прогнозам синоптиков, осадки нагрянут в Волгоградскую область уже завтра. Пока в небе будут греметь грозы, столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла.

Кратковременные дожди с грозами принесут региону весеннюю свежесть и в четверг, 2 апреля. Вместе с ними по Волгоградской области пронесутся сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с.

— Ночью температура воздуха в Волгограде составит 6−11 градусов, в области — 7−9 градусов тепла, — комментируют в волгоградском ЦГМС. — А вот днем в регионе потеплеет от +17 до +19.

Фото Павла Мирошкина.