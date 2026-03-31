На трассе под Уяром остановили пьяную женщину без прав: она перевозила пятерых детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 4-м километре трассы Уяр — Партизанское инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Corona, за рулем которого находилась 36-летняя нетрезвая женщина. Прибор показал 0,630 мг/л.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 4-м километре трассы Уяр — Партизанское инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Corona, за рулем которого находилась 36-летняя нетрезвая женщина. Прибор показал 0,630 мг/л.

Ситуацию усугубило отсутствие у автоледи водительских прав и полиса ОСАГО. В салоне автомобиля находились пятеро детей. Один из них — пятилетний ребенок — ехал без специального кресла.

По итогам проверки в отношении женщины составили сразу несколько административных протоколов: за нарушение правил перевозки детей, отсутствие страховки и управление автомобилем в состоянии опьянения без права на вождение. С учетом всех нарушений общая сумма превысила 50 тысяч рублей.

Информация о случившемся передана в подразделение по делам несовершеннолетних. Там решат, привлекать ли женщину к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщают в МВД по Красноярскому краю.