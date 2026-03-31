Пьяная красноярка уснула за рулем и врезалась в светофор (видео)

В Красноярске сотрудники полка ДПС задержали 51-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения уснула за рулем и врезалась в светофор. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла несколько дней назад в районе дома № 65 по улице Брянская. Женщина управляла автомобилем «Киа Рио» и не справилась с управлением.

Даже находясь в патрульном автомобиле, нарушительница продолжала спать. Алкотестер показал 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это значительно превышает допустимую норму.

В отношении женщины составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

