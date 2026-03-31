Пьяная красноярская автолюбительница уснула за рулем и сломала светофор

Жительница Красноярска в состоянии алкогольного опьянения села за руль своего автомобиля марки «Киа», но по пути уснула и врезалась в светофор на улице Брянской. Задержавшие 51-летнюю нарушительницу дорожные полицейские с трудом заставили ее пройти освидетельствование — женщина продолжала спать в патрульном автомобиле. В итоге прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,77 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены штраф (45 000 рублей) и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.