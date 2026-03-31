Москвич через полтора века возрождает уникальный храм

Думаете, только корабли ищут путь, ориентируясь на маяки? На севере Нижегородской области дорогу из непролазной лесной чащи домой, в село Богородское, путники более века находили по свету стеклянных крестов с кристаллами — единственных в мире.
Божественный свет.
В соцсетях сельского храма рассказы о восстановлении стен и колоколен перемежаются с объявлениями о концертах. Репертуар — от Чайковского до Лядова. На скрипке играет священник Антоний Волков.
Если прибавить к этому, что кресты на храме спроектировал в середине XIX века выдающийся инженер Андрей Дельвиг, двоюродный брат поэта Антона Дельвига, друга Пушкина, то и вовсе окажется, что вся русская культура решила прямо отсюда светить окрестностям.
Всего этого бы не было, не появись когда-то в этих местах деятельные москвичи Антон Волков и его жена Мария Шустова. Профессиональные музыканты, активные и яркие, они 30 лет назад приехали сюда со старшей дочерью Дарьей. «В этих местах председателем колхоза был мой дед, — объясняет отец Антоний. — Мой отец в своё время окончил здесь школу и уехал учиться в Москву, в МИФИ, потом работал в Курчатовском институте».
Внимание столичных жителей в Богородском привлекла местная церковь во имя иконы Казанской Божией Матери. Откуда в небольшом селе столь величественный храм с 35-метровой колокольней? Оказывается, это, по сути, памятник победе в Отечественной войне 1812 года. Поставил храм первый хозяин здешних мест помещик Собакин. А до конца дело довели, когда тут появился московский дворянин Николай Левашов. Автор проекта уникальных объёмных стеклянных крестов на храме — муж дочери Левашова, тот самый барон Андрей Дельвиг.
По замыслу Левашова и Дельвига, шесть стеклянных крестов с цветными вставками служили маяком для путников, заблудившихся в густых ветлужских лесах. Отражённый ими свет закатного солнца был виден аж на 30 километров. Единственные в мире объёмные кресты из стекла изготовили нижегородские умельцы.
Со своей колокольни.
В советские годы храм использовали как склад, а снимать кресты не стали, потому что роль маяков они выполняли исправно. Но время и забвение сделали своё дело… Спасение опять пришло из Москвы.
Антон Волков и Мария Шустова попросили тогдашнего митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) обратить внимание на уникальный храм. «Мудрый владыка здраво рассудил: сначала там надо возродить приходскую жизнь. И предложил мужу принять сан», — вспоминает Мария.
А в 2017 году началась реставрация Казанского храма. За 9 лет благодаря пожертвованиям и грантам восстановили трапезную и колокольню. На неё установили пока единственный возрождённый стеклянный крест, остальные пять ждут своего часа.
«Но кто же нам даст руки опустить? Начали — надо делать, тем более что есть большая поддержка людей. Будем надеяться на помощь Божию», — говорит отец Антоний.
Матушка Мария и отец Антоний возрождают в Богородском и народные традиции. С 2024 года реконструируют местный обряд святого закоса на Петров день, когда после богослужения в храме и освящения орудий сельского труда крестьяне в народных костюмах выходят косить траву в заливные луга.
Ещё отец Антоний в рамках многолетнего культурного проекта организует концерты классической музыки — для села в 700 человек в 150 километрах от Нижнего…
На вопрос, не скучает ли он по городу детства, наш собеседник отвечает так: «Москва сегодня — это прекрасный цивилизованный мегаполис для активных людей. Конечно, я люблю родной город. И всю Россию люблю. А жить надо там, где ты можешь принести максимальную пользу».
Кто такой Андрей Дельвиг и что он сделал для Москвы.
Барон Андрей Иванович Дельвиг, сын отставного военного, родился в 1813 году в Воронежской губернии. Окончил Военно-строительное училище, а в 1832 году — Институт путей сообщения. Потом поступил на службу, где занимался устройством московского водопровода. В 1853 году был назначен директором Московского водопровода и возглавил работы по его реконструкции. Именно благодаря трудам барона москвичи получали чистой воды столько, сколько требовалось городу в те времена. Водопровод Дельвига питал Москву до конца XIX века.
В 1861—1871 годах Андрей Дельвиг занимал важные должности в Министерстве путей сообщения Российской империи, принимал деятельное участие в постройке в общей сложности 32 магистралей по всей стране. Также он инициировал создание в Первопрестольной одного из первых в России железнодорожных училищ (ныне Московский колледж транспорта Российского университета транспорта). Барон даже пожертвовал учебному заведению собственный дом в Кучином переулке. Скончался Дельвиг в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге.
Почему эти кресты видно издалека?
Доктор физико-математических наук Анатолий Перминов:
— В конструкции этих крестов важен не только материал — стекло, но и цветные сердцевины конструкции в виде тетраэдров красного и синего цветов. За счёт них преломление света происходит особым образом: он как бы собирается, фокусируется вблизи вершин этих вставок, усиливается и распространяется на дальние расстояния. В лучах закатного солнца, когда начинает темнеть, заблудившиеся люди его хорошо видят. Светофоры, кстати, тоже не зря делают с красным светом: именно его человеческий глаз хорошо воспринимает с большого расстояния. В конструкции креста можно увидеть даже своего рода прообраз лазерной установки.