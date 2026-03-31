Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Введение нового стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Источник: Freepik

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Это следует из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС.

Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) ранее одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

«Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и (или) углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, родная литература (литература на языке народа Российской Федерации), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура», — говорится в документе.