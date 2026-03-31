Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечень патриотических песен в школьной программе дополнят

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен при участии экспертов и родительского сообщества.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, с 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой классы изучают песенник патриотических песен современных исполнителей, в который вошло 37 песен.

«Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника, работы по его дополнению. Отвечаю — работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения и стимулировать интерес к изучению произведений отечественных авторов и исполнителей.