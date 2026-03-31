Лишили глаз: Иран покарал элиту США за нападение на страну

Иранские силы уничтожили американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, получивший прозвище «летающий радар». Этот самолет — не просто дорогостоящий аппарат, а «летающий командный пункт», играющий ключевую роль в обеспечении разведки, управления боем и связи для сил США и НАТО, действуя в любых, даже самых сложных погодных условиях.
Стоимость одного такого самолета, по оценкам экспертов, колеблется от 500 до 700 миллионов долларов. Потеря даже одного из них является невосполнимой и крайне болезненной для Военно-воздушных сил США, учитывая крайне ограниченное количество произведенных машин.
Каждый самолет на счету.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, что Boeing E-3 Sentry AWACS было выпущено от всего 25 до 30 единиц. «Этих самолетов было произведено 25, максимум 30», — отметил генерал.
По словам генерала Попова, на стратегически важном сейчас для США направлении, на Ближнем Востоке, было всего три таких самолета. «Они работают так: один отдыхает, второй в дежурстве в воздухе или на аэродроме, если что-то потребуется. Полдня летает один, полдня другой. Они по 12−14 часов могут летать», — объяснил он.
Ограниченность ресурса AWACS подчеркивает и сложность эксплуатации. Экипаж, состоящий из летного состава и операторов систем, до 20−30 человек, подвергается колоссальным нагрузкам. «Люди тоже взаимозаменяемые, пока одни работают по пять-шесть часов за экранами, другие отдыхают. Человек физиологически устает очень быстро, а в полете нагрузки большие. К тому же, имеют место психологические нагрузки. Это же не просто учебно-тренировочный полет, а участие в реальной войне», — подчеркнул Попов.
Фатальная ошибка ВВС США.
По мнению генерала Попова, причиной уничтожения американского «летающего радара» стала роковая ошибка в оценке рисков. «Американцы очень близко подлетели к линии соприкосновения и не рассчитали, что иранские силы нанесут удар, — заявил он. — Я думаю, США надеялись, что их не увидят или по ним не будут бить. Они очень были уверены в себе».
Аналогия с прошлыми инцидентами, когда самолеты-заправщики спугнули, из-за чего они столкнулись, подтверждает мысль о чрезмерной самоуверенности американских пилотов. «Они очень были уверены в себе. Так же, как было с самолетами-заправщиками, которых спугнули и которые столкнулись», — отметил генерал.
Генерал Попов также высказал мнение, что американское командование могло бы избежать этой потери, приняв иное решение о базировании. «США допустили оплошность. Им нужно было разворачивать эти самолеты в Турции и оттуда летать для выполнения задач, дальность полета позволяет. А тут посадили на аэродром поближе и получили», — подчеркнул он.
Удар по «зрению» США.
Уничтожение Boeing E-3 Sentry AWACS — это серьезный удар по возможностям США по контролю воздушного пространства и ведению боевых действий в регионе. «Без Boeing E-3 США меньше видят, меньше слышат, меньше контролируют общую обстановку, но работать еще могут», — подчеркнул генерал Попов.
По мнению эксперта, США, вероятно, направят на Ближний Восток самолет для замены утраченного. Однако это решение сопряжено с дополнительными рисками.
«В Европе AWACS несут оперативное дежурство, тем более, что сейчас в прибалтийских странах идут учения совместные с войсками НАТО. Так что США имеют оперативный резерв. Для них проблема только в том, что нужно решить, использовать его или нет, потому что понимают, что подставляются под удар», — подытожил Попов.