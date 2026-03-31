Красноярцев приглашают на Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования

Стартовал прием заявок на X Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования. К участию приглашаются жители и инициативные группы, реализовавшие свои проекты в 2025 году. Подать заявку можно до 30 мая на портале «Мои финансы».
В министерстве финансов Красноярского края рассказали, что конкурс направлен на выявление и распространение лучших практик инициативного бюджетирования. Проекты будут оцениваться в шести номинациях: «Общественное партнерство», «Самый оригинальный проект», «Проект школьного инициативного бюджетирования», «Проект молодежного инициативного бюджетирования», «Экологический проект школьного инициативного бюджетирования» и «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».
Голосование за проекты пройдет со 2 по 30 июня. В каждой номинации эксперты выберут по 15 лучших инициатив. Итоги подведут в сентябре в Москве. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии: 150 тыс. рублей — за первое место, 100 тыс. рублей — за второе и 50 тыс. рублей — за третье.
Напомним, инициативное бюджетирование в Красноярском крае развивается в рамках программы поддержки местных инициатив. В 2025 году жители региона предложили более 350 проектов по развитию своих территорий. По поручению губернатора Михаила Котюкова в этом году расширены возможности программы: добавлены новые направления, связанные с благоустройством.
