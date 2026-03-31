Мошенники стали рассылать россиянам фейковые уведомления о соцвыплатах к Пасхе

Злоумышленники начали рассылать россиянам сообщения о социальных выплатах к Пасхе. Об этом во вторник, 31 марта, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным организации, мошенники запускают схемы с фальшивыми соцконтрактами: «Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке». Целевая аудитория — верующие, пенсионеры, социально незащищенные граждане. Схема рассчитана на религиозный подъем и традицию благотворительности в преддверии праздника.
В «Мошеловке» призвали не переходить по ссылкам из мессенджеров и пользоваться только официальными каналами. Пожертвования рекомендуют делать лично в храме или через проверенные сайты епархий. В организации подчеркнули, что государство не запускает соцконтракты на «праздничный стол» через ссылки в интернете, передает РИА Новости.
Мошенники стали чаще звонить россиянам под предлогом якобы напоминания о диспансеризации. Таким образом они пытаются получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». О том, как защитить себя, рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.