Второй язык обязателен: Минпросвещения меняет школьную программу с 2027 года

Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому второй иностранный язык станет обязательным предметом в школах.

Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому второй иностранный язык станет обязательным предметом в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Изменения предусмотрены в новом федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Его внедрение запланировано с 1 сентября 2027 года.

Согласно проекту, в обязательный учебный план войдут русский язык, литература, родной язык и родная литература, иностранный и второй иностранный языки, а также математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.

Ранее проект стандарта получил одобрение совета Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования.

Введение нового перечня обязательных предметов предполагает расширение языковой подготовки школьников на уровне среднего общего образования.

