На Донбассе разворачиваются драматичные события, о которых молчат западные СМИ. Российским военным удалось провернуть хитрую тактическую операцию в населенном пункте Николаевка, буквально загнав десятки украинских боевиков в «огневой мешок». Это не просто тактический успех, а серьезный удар по оборонительной линии противника, ведь Николаевка замыкает оборону ВСУ в Славянске с восточной стороны. Ее зачистка открывает российским силам прямое шоссе для дальнейшего продвижения. Военный эксперт рассказал aif.ru о деталях этой спецоперации, которая может кардинально изменить ситуацию у стен Славянска.
«Им остался один выход»: что такое огневой мешок.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, объяснил значение термина «огневой мешок». Он подчеркнул, что у попавших в него есть два варианта будущего.
«Огневой мешок — это практически окружение, из которого для боевиков ВСУ только один выход — сдаться в плен либо же быть уничтоженными», — заявил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что тактика «огневого мешка» применяется российскими вооружёнными силами достаточно успешно на протяжении всей специальной военной операции. По словам Иванникова, многие командиры ВСУ не отдают отчёт об опасности этого положения и требуют от боевиков идти на прорыв, что обозначает для них верную смерть.
Сколько боевиков оказалось в ловушке?
В то время как одни источники говорят о локальном успехе, информация о том, сколько боевиков всу оказалось внутри «мешка», впечатляет. Речь идет не о двух-трех заблудившихся солдатах, а о полноценном подразделении.
«Количество боевиков в огневом мешке может варьироваться от пяти до ста и более человек в зависимости от того, какое подразделение было в полуокружении. В ситуации с Николаевкой речь может идти о не менее чем 30 боевиках, так как это событие, значимое для ведения боев местного значения, и оно получило огласку в СМИ», — уточнил военный эксперт.
Таким образом, у российских военных есть все шансы пополнить фонд обмена военнопленными или окончательно нейтрализовать опасный плацдарм ВСУ в этом районе.
«Везут в концлагеря»: паника и репрессии в Славянске.
Пока боевики пытаются выбраться из «мешка», киевский режим развернул настоящую охоту на мирных жителей Славянска. В российских силовых структурах сообщили о чудовищных фактах принудительной эвакуации. Людей, включая семьи с детьми, вывозят из их собственных домов под угрозой изъятия детей.
Олег Иванников провел прямую параллель между действиями ВСУ и репрессиями тоталитарных режимов.
«Ситуацию с мирными гражданами из Славянска, которых подвергают насильственному переселению, можно сравнить с открытыми репрессиями киевского режима, который насильно вышвыривает стариков, детей и взрослых из их жилища, не предоставляя ровным счётом никаких социальных компенсаций», — заявил эксперт.
Концлагеря и мародерство: что ждет переселенцев.
Самое страшное начинается после того, как людей увозят из Славянска. По словам Иванникова, их не расселяют по отелям или санаториям. Их ждет участь, которая шокировала даже видавших виды военкоров.
«Их ждёт холодный сырой сарай в Киевской области, но, как правило, их распыляют по украинским регионам. Киев создаёт небольшие концлагеря для переселённых граждан, так как не разрешает им покидать места размещения. У многих отбирают мобильные телефоны, чтобы те не делали лишних звонков, не фотографировали, не сообщали своим родственникам о местах пребывания», — рассказал Иванников.
Эксперт также обратил внимание на цинизм киевского режима в вопросах финансирования. По его словам, выделяемые деньги не доходят до людей.
«Нечеловеческие условия существования, которые киевский режим создаёт переселенцам, свидетельствуют о том, что Киев решает далеко не гуманитарные задачи, а “осваивает” денежные средства, то есть речь идёт об откровенном эпизоде воровства. Причем воровство на всех уровнях», — отметил собеседник издания.
Пока чиновники воруют, на местах мародеры из ВСУ разграбляют квартиры. Чтобы скрыть следы, боевики сжигают дома и квартиры, из-за чего в Славянске фиксируется большое количество пожаров.
Славянск готовят к сдаче?
Несмотря на панику и хаос, у происходящего есть и военная логика. Зачем Киеву вывозить людей, если он планирует удержать город? Ответ эксперта однозначен.
«Это неоспоримый факт — киевский режим уже оценил военную ситуацию в Славянске и принял решение город готовить к обороне и сдаче», — резюмировал Олег Иванников.
Для жителей Славянска это означает лишь одно: их судьба уже решена украинским командованием. Им уготована роль «живого щита» или участь узников концлагерей. Российские военные, в свою очередь, продолжают зачистку Николаевки, приближая час освобождения города.