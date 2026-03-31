Судьба Telegram решена: эксперт сказал, что делать пользователям

В преддверии 1 апреля информационное пространство вновь всколыхнули слухи о тотальной блокировке Telegram. Появились сообщения о том, что Роскомнадзор именно с этой даты приступит к полному ограничению доступа к мессенджеру. Глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал aif.ru, к чему следует готовиться пользователям популярного сервиса.
Стоит ли ждать блокировки 1 апреля.
Клименко призвал не придавать первоапрельской дате особого знакового значения.
«Вероятность того, что Telegram заблокируют именно в этот день, примерно такая же, как и для блондинки встретить за углом динозавра: 50 на 50. Либо он там есть, либо нет», — заявил Клименко.
Однако, оценивая перспективы мессенджера в целом, эксперт оказался куда более категоричным. Он подчеркнул, что вероятность блокировки Telegram в России высока, и рассчитывать на «обратный откат» уже не приходится.
Судьба Telegram в России решена.
Отвечая на вопрос о том, какие механизмы могут быть задействованы государством, Клименко предположил, что речь, скорее всего, пойдет о техническом замедлении работы серверов.
Он допустил, что юридически формальной блокировки может и не произойти, однако это уже не повлияет на конечный результат.
«Судьба самого Telegram в России, видимо, решена. Безусловно, он останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — сказал эксперт.
Что делать пользователям Telegram.
В сложившейся ситуации, когда будущее привычного инструмента коммуникации находится под вопросом, Клименко дал практическую рекомендацию пользователям. Он отметил, что аудитория мессенджеров традиционно делится на два типа: меньшинство, легко меняющее платформы, и большинство, которое тяжело перестраивается и «прикипает» к продукту.
«В этой ситуации могу лишь посоветовать набраться терпения, постараться понять, что рано или поздно такая ситуация, как с Telegram, возникает со всеми ресурсами, ну и осваивать аналог. Сейчас пока что это только Max», — обозначил Клименко.