На Западе узнали о готовности Трампа на уступки Ирану: как далеко зайдет президент США

Президент США заявил о готовности завершить военную операцию против Ирана. По словам Дональда Трампа, Вашингтон пойдет на этот шаг, даже несмотря на то, что Ормузский пролив будет по-прежнему в значительной мере заблокирован. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Трамп заявил помощникам, что готов завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым», — сообщает издание.
Сообщается, в Вашингтоне пересмотрели подход к конфликту: открытие пролива, по оценкам, заняло бы больше запланированных 4−6 недель. Поэтому Трамп принял решение сосредоточиться на ограничении военно-морских и ракетных возможностей Ирана. Военную фазу предполагается свернуть, одновременно сохранив давление на иранскую сторону с целью вернуть свободу торговли в регионе.
По информации газеты, в случае неудачи дипломатических усилий Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники из числа европейских государств и стран Персидского залива взяли на себя ведущую роль в открытии пролива. Собеседники издания также отметили, что военные варианты остаются в поле зрения Трампа, однако они не являются для него первоочередными.
Военная операция США и Израиля против Ирана длится около месяца. В результате эскалации движение судов через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти и СПГ из арабских государств, практически полностью парализовано. До этого Иран открыл Ормузский пролив для судов из дружественных государств. Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в число таких стран вошли Россия, Китай и Индия.
Как заявил президент США, Вашингтон якобы получил от Тегерана некий «подарок», имеющий отношение к Ормузскому проливу. Американский лидер не стал вдаваться в подробности.
Если Иран примет решение о блокировке Ормузского пролива, его разблокировка в дальнейшем окажется затруднительной, считает бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.
В свою очердь Белый дом заявил о планах заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.