Синоптик Ильин пообещал похолодание в Москве к Вербному воскресенью

В Москве сохраняется теплая погода, но к выходным в регион придет похолодание, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«На смену теплой воздушной массе придет более свежая, с температурой +8…+13 градусов. Сейчас мы питаемся теплом с юго-востока, из районов Центральной Азии, где сейчас температура достигает +30 градусов. К субботе, 4 апреля, доступ этого тепла нам будет перекрыт, придет свежий, более прохладный воздух с севера», — сказал Ильин.
В Санкт-Петербурге всю предстоящую неделю будет свежо, добавил синоптик.
«Там воздух прогреется лишь до +8…+12 градусов. Это максимум. Северные воздушные потоки несут прохладу из северных морей, да и Балтийское море еще холодное. Соответственно, там достаточно свежо», — добавил Ильин.
Отметим, в 2026 году православное Вербное воскресенье будет отмечаться 5 апреля.