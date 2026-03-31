Красноярские хирурги освоили редкий метод удаления опухоли надпочечника через разрез со спины

В Красноярской краевой клинической больнице впервые в регионе выполнили операции по удалению опухоли надпочечника методом забрюшинного доступа. Раньше эта технология применялась только в петербургской клинике имени Пирогова.

Методика, разработанная профессором Мартином Вальцем в 2008 году, позволяет проводить операцию без входа в брюшную полость. Хирург делает один разрез величиной 3 сантиметра со стороны спины. Это снижает травматичность, исключает рассечение спаек с соседними органами и ускоряет восстановление пациента.

Внедрить технологию в крае предложил заведующая отделением Олеся Еселевич. Хирургов обучил профессионал из Петербурга, который перенимал опыт у автора метода.

Три успешные операции уже проведены. Одному из пациентов удалили сразу оба надпочечника, пораженных гормонально активной опухолью.

Ежегодно в больницу обращаются до 30 человек с такой патологией. Теперь им доступен наименее травматичный вид операций без необходимости выезжать за пределы края.

