Хабаровский суд отказал в иске владелице автосервиса, задолжавшей за электричество

Жительница региона не смогла через суд добиться восстановления электроснабжения в своем доме, как сообщает Пресс-служба судов Хабаровского края. Женщина пыталась оспорить действия энергетиков, но Фемида встала на сторону ресурсоснабжающей компании. Подробнее о причинах спора — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поводом для разбирательства послужил автосервис, который хозяйка участка развернула прямо у дома. Мастерскую по ремонту машин она подключила к домашнему счетчику, продолжая платить по льготному «бытовому» тарифу. После того как факт коммерческого использования энергии вскрылся, поставщик пересчитал стоимость услуг. Платить по новым квитанциям собственница отказалась, что привело к росту долга и последующему отключению света.
Суд апелляционной и кассационной инстанций подтвердил: действия энергетиков законны. Пока задолженность не будет выплачена в полном объеме, требовать возобновления подачи электричества бессмысленно.
