Хабаровский суд отказал в иске владелице автосервиса, задолжавшей за электричество

Поводом для разбирательства послужил автосервис, который хозяйка участка развернула прямо у дома. Мастерскую по ремонту машин она подключила к домашнему счетчику, продолжая платить по льготному «бытовому» тарифу. После того как факт коммерческого использования энергии вскрылся, поставщик пересчитал стоимость услуг. Платить по новым квитанциям собственница отказалась, что привело к росту долга и последующему отключению света.