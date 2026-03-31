Мошенники придумали 32 темы рассылок, чтобы вынудить жертв перезвонить

Мошенники разработали 32 схемы обмана, нацеленные на пользователей электронных подписей. Цель преступников — заставить россиян перезвонить по указанному номеру. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в компании F6.
С 26 марта злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают письма с уведомлениями об авторизации через электронную подпись, выгрузке документов и предложением перезвонить. По данным компании, рассылки ведутся ежедневно, включая выходные, предположительно со скомпрометированных почтовых ящиков.
Главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков отметил, что преступники используют схему с обратным звонком, чтобы обойти антифрод-системы. Схема постоянно меняется, атаки становятся более точными.
— Сначала злоумышленники просто набирали номер и сбрасывали звонок, побуждая человека перезвонить, затем рассылали тревожные СМС, в которых сообщали о подозрительных действиях в аккаунтах и указывали номер телефона для связи, а позже стали распространять по электронной почте письма от имени госсервиса с ложным сообщением о входе в личный кабинет, — объяснил Дудков в беседе с «Лентой.ру».
Мошенники стали устанавливать на гаджеты шпионские программы незаметно для пользователей. Для слежки за своими жертвами злоумышленники могут использовать любое устройство, которое подключено к интернету или использует радиосигнал Bluetooth. Как выявить шпионскую программу и защитить гаджеты — в материале «Вечерней Москвы».