Дарья Грязная. Какой церковный праздник 1 апреля 2026 и что нельзя делать

Когда их схватили при императоре Нумериане, власти применили особую жестокость. Дарию отправили в блудный дом — но, по преданию, туда явился лев и никого к ней не подпустил. Хрисанфа бросили в сточную яму — но она вдруг очистилась и наполнилась благоуханием. Видя эти чудеса, сотник Клавдий с женой, сыновьями и другими воинами обратился в христианство — и был казнён вместе со своей семьёй. Наконец, Хрисанфа и Дарию вывели за город и живыми засыпали землёй во рву. Верующие тайно собирались у этого места — и многие тоже были схвачены и убиты прямо в пещере рядом с мощами.