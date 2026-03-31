Дарья Грязная. Какой церковный праздник 1 апреля 2026 и что нельзя делать

День памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии отмечается 1 апреля. О том, какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какой церковный праздник отмечают 1 апреля 2026 года?
В этот день церковь чтит память и других мучеников, пострадавших с ними: Клавдия, Иларии, Иасона, Мавра, Диодора пресвитера и Мариана диакона — целой семьи и общины, обратившейся в веру через пример Хрисанфа и Дарии. В 2026 году дата выпадает на среду шестой седмицы Великого поста.
В народном календаре день известен как Дарья Грязная. Почему грязная? К 1 апреля уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги — и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто. Появлялась грязь и вокруг прорубей на реках.
Кто такие Хрисанф и Дария?
Хрисанф происходил из знатной языческой семьи в Риме. Его отец, состоятельный александриец, переехал в столицу и дал сыну блестящее образование. Юноша много читал — и однажды в руки ему попали послания апостола Павла. Он искал наставника и нашёл его — пресвитера Карпофора, жившего тайно из-за гонений. После тайного крещения Хрисанф открыто проповедовал Христа — что по тем временам было опасно смертельно. Отец бросил его в темницу, держал в сырости и темноте, пытался соблазнить красивыми девушками. Ничего не помогало.
Тогда отец прибег к последнему средству: женил сына на Дарии — жрице богини Афины Паллады. Расчёт был прост: умная красавица-язычница образумит фанатика. Но вышло иначе. Хрисанф не скрывал своей веры, рассказывал жене о Христе — и Дария слушала. Слушала, думала, задавала вопросы. В итоге сама приняла крещение. Теперь они вместе проповедовали в Риме, наставляли людей, убеждали отказаться от идолов. Их дом стал местом тайных христианских собраний.
Когда их схватили при императоре Нумериане, власти применили особую жестокость. Дарию отправили в блудный дом — но, по преданию, туда явился лев и никого к ней не подпустил. Хрисанфа бросили в сточную яму — но она вдруг очистилась и наполнилась благоуханием. Видя эти чудеса, сотник Клавдий с женой, сыновьями и другими воинами обратился в христианство — и был казнён вместе со своей семьёй. Наконец, Хрисанфа и Дарию вывели за город и живыми засыпали землёй во рву. Верующие тайно собирались у этого места — и многие тоже были схвачены и убиты прямо в пещере рядом с мощами.
Народные приметы и традиции в Дарью Грязную 1 апреля 2026 года.
— Талая вода шумит — к богатому лету. Шум ручьёв и бурный сход воды 1 апреля предвещали щедрые сенокосы и урожайное лето;
— Звёзд ночью не видно — к потеплению. Ясное звёздное небо — ещё будут заморозки;
— Мороз на дворе — лето будет жарким. Крепкий апрельский мороз 1 апреля — хороший знак для лета: жди тёплых и сухих месяцев;
— Аисты прилетели — к тёплому апрелю. Первые аисты, появившиеся к 1 апреля, предвещали дружную и тёплую весну;
— Дятел стучит — весна придёт поздно. Если дятел активно стучит — знак затяжной зимы. Молчит — весна уже близко.
Что можно делать в Дарью Грязную 1 апреля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В 2026 году праздник выпадает на будний день Великого поста. Молитва Хрисанфу и Дарии особенно действенна о семейном счастье и верности;
— Навести порядок в доме. В народе Дарью считали покровительницей чистоты. Убраться в доме, разобрать накопившийся хлам, вымыть окна — всё это в её день особенно уместно;
— Выбелить холсты или заниматься рукоделием. Если есть льняные ткани — самое время выложить их на снег и солнце. Для современных хозяек это хороший день для стирки белого постельного белья;
— Обратиться к врачу или начать лечение. По народной примете, 1 апреля — удачный день для медицинских процедур. Всё пойдёт на пользу;
— Пошутить и повеселиться. Народный дух этого дня — лёгкость и юмор. Шутки и розыгрыши приветствовались. Главное — беззлобно и с добрым умыслом.
Что нельзя делать в Дарью Грязную 1 апреля 2026 года?
— Ходить в грязной одежде. Главный народный запрет дня — парадоксальный, учитывая название. Сама Дария, по поверью, слыла чистюлей. Кто испачкает одежду и не переоденется — привлечёт болезни и мелкие неприятности на весь сезон;
— Грустить, плакать и унывать. Конфликт и слёзы на Дарью — к печальному году. День, несмотря на грязь за окном, должен быть светлым внутри;
— Сплетничать, осуждать и хвастаться. «Грязные» слова в этот день, по поверью, возвращаются к говорящему в двойном объёме. Осуждение навлекает разлад в семье;
— Лениться и бездельничать. Безделье на Дарью — к безденежью. День хозяйственный и деятельный: руки должны быть заняты;
— Не стоит рассказывать о своих планах. По поверью, озвученные 1 апреля планы не сбудутся. Лучше помолчать и действовать.
О чём молятся Хрисанфу и Дарии?
Хрисанф и Дария — супруги-мученики, сохранившие верность друг другу и Христу. Это определяет главный круг молитвенных прошений к ним.
— О стойкости в вере. Ни пытки, ни соблазны, ни угрозы не сломили мучеников. К ним обращаются в периоды духовных искушений и жизненных испытаний;
— О семейном счастье и верности. Дария обратилась в веру через любовь и доверие к мужу. Молятся о мире и верности в браке, об укреплении супружеских отношений;
— О целомудрии и чистоте. Особое почитание Дарии как защитницы чистоты связано с историей её заключения: Бог послал льва, чтобы защитить её честь. Молятся о сохранении чистоты и защите от насилия;
— Об обращении близких к вере. Дария сама пришла к Христу через общение с мужем. Поэтому молятся о тех, кто далёк от веры, — чтобы слово и пример близкого человека стали путём к Богу.