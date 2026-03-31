В ГД предупредили об ответственности за шашлыки во дворах

Жарить шашлыки во дворах многоквартирных домов, а также на балконах и в квартирах запрещено и грозит штрафом. Об этом ТАСС (16+) заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
«Весна радует нас очень теплой и сухой погодой. На этом фоне важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования. Никаких шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов быть не может!» — сказал депутат.
По его словам, разведение открытого огня в непредназначенных для этого местах считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом. «В соответствии со статьей 20.4 КоАП — нарушение требований пожарной безопасности — за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тыс. рублей, а юрлицам — вовсе до 400 тыс. рублей. И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу или гибель людей», — отметил Колунов.
Зампред комитета подчеркнул, что, в соответствии с действующим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 м от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.
