Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвая красноярка уснула за рулем и врезалась в светофор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полка ДПС задержали 51-летнюю женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

Инцидент произошел в районе дома № 65 по улице Брянская. Женщина, находясь за рулем автомобиля Kia, уснула во время движения и въехала в светофор.

При освидетельствовании у нее зафиксировано 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Даже в патрульном автомобиле Госавтоинспекции она продолжала спать и с трудом прошла процедуру проверки.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, сообщили в ведомстве.16+