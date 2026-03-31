Нетрезвая красноярка уснула за рулем и врезалась в светофор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полка ДПС задержали 51-летнюю женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел в районе дома № 65 по улице Брянская. Женщина, находясь за рулем автомобиля Kia, уснула во время движения и въехала в светофор.
При освидетельствовании у нее зафиксировано 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Даже в патрульном автомобиле Госавтоинспекции она продолжала спать и с трудом прошла процедуру проверки.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, сообщили в ведомстве.