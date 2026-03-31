В России введут новый стандарт обучения в старших классах: подробности

Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ для РИА Новости.
«С 1 сентября 2027 года вступает в силу ФГОС среднего общего образования», — передает министерство.
Новый стандарт закрепляет право на открытие инженерных классов. Он также включает в себя такие элементы, как работа с искусственным интеллектом, достижение метапредметных результатов и применение современного оборудования.
Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что подобный подход даст каждому ребенку прочные знания, духовные ориентиры и ключевые навыки для реализации своего потенциала на благо России.
Кроме этого, в ведомстве также анонсировали единый учебник по труду для учащихся 5−9 классов, который будет введен в школы к концу 2026 года.