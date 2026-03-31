Улицу Пушкина в Екатеринбурге превратят в сквер для пешеходов

В Екатеринбурге улицу Пушкина сократят до двух полос.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге планируется масштабная реконструкция улицы Пушкина. На участке создадут сквер для пешеходов. Ради реализации проекта улицу сократят с четырех до двух полос. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

— В Екатеринбурге задуман проект превращения улицы Пушкина в сквер для пешеходов. Для этого излишне широкую четырехполосную улицу, на которой никогда не было пробок, сузят до двухполосной, а освободившуюся часть отдадут пешеходам, — рассказали в telegram-канале.

Территорию для пешеходов планируется озеленить и создать на ней дорожки для велосипедистов. Стоимость реализации проекта составляет около 300 миллионов рублей. Отмечается, что руководит им заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.