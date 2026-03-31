Улицу Пушкина в Екатеринбурге превратят в сквер для пешеходов

— В Екатеринбурге задуман проект превращения улицы Пушкина в сквер для пешеходов. Для этого излишне широкую четырехполосную улицу, на которой никогда не было пробок, сузят до двухполосной, а освободившуюся часть отдадут пешеходам, — рассказали в telegram-канале.
Территорию для пешеходов планируется озеленить и создать на ней дорожки для велосипедистов. Стоимость реализации проекта составляет около 300 миллионов рублей. Отмечается, что руководит им заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.