В Красноярске прошел фестиваль игровой культуры «Игры нашего детства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева состоялся профориентационный и просветительский фестиваль «Игры нашего детства», посвященный эволюции игровой культуры.
Как сообщили в вузе, участники — школьники и студенты — познакомились с тем, как менялись формы досуга на протяжении последнего столетия: от советских игрушек и дворовых игр до современных цифровых технологий. Через привычные элементы детства фестиваль показал, как повседневная культура отражает особенности своей эпохи.
В программе были лекции об истории игровых приставок 1990-х годов и развитии комикс-культуры — от персонажей детских журналов до современных супергероев. После теоретической части начали работу тематические площадки.
Гости посетили экскурсию «Культовые игрушки советской эпохи», приняли участие в викторине по советским мультфильмам, а также смогли поиграть в популярные игры 1990-х годов в ретро-зоне. Работали площадки, посвященные играм народов СССР, настольным играм, головоломкам и дворовым развлечениям.
Современные форматы были представлены VR-зоной молодежного центра «База». Кроме того, участникам показали записи детских произведений на виниле и экспозицию предметов повседневной культуры советского времени.
Фестиваль прошел при участии Музея-усадьбы В. И. Сурикова, «Музея детства СССР», молодежного центра «База» и Центра авторского самоопределения молодежи «Зеркало».