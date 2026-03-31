Молодежный форум ТИМ «Бирюса» набирает волонтеров в Красноярском крае

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Росмолодежь открыли программу стажировок на всероссийских молодежных форумных площадках в 2026 году. Первой из них станет ТИМ «Бирюса».
В этом году открыты три направления: стажер программного направления, стажер в протокольное сопровождение форума и стажер-куратор по работе с участниками. Стажировки проходят очно на площадке форума и предполагают полное погружение в работу дирекции. Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, в том числе из Красноярского края. Питание и проживание обеспечивают организаторы.
Стажеры программного направления будут помогать в подготовке образовательных пространств, участвовать в координации лекций, мастер-классов и работать с обратной связью участников. Стажеры в службе протокола займутся подготовкой визитов экспертов, сопровождением гостей и обеспечением их комфортного взаимодействия с участниками. Стажеры-кураторы будут сопровождать команды, помогать с организационными вопросами и выступать связующим звеном между участниками и дирекцией.
В Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края отметили, что стажировки на «Бирюсе» уже давно доказали свою эффективность. Только в прошлом году 15 стажеров получили опыт работы в команде форума. Трое из них были трудоустроены, еще десять продолжают сотрудничество с организаторами.
«Стажировка стала для меня судьбоносной: работа над форумом — это как писать большую картину, где каждый оставляет свой след. Этот проект подарил мне бесценный опыт и настоящих друзей», — поделилась стажер прошлого года Елизавета Семенова.
Подать заявку на интересное вам направление можно уже сейчас через каталог возможностей на платформе «Россия — страна возможностей». Позднее аналогичные программы запустят и на других форумах линейки Росмолодежи.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.