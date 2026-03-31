Прибалты проходят курсы на Украине: военные учатся управлять БПЛА

Группа из десяти военнослужащих из стран Прибалтики проходит обучение в одном из украинских учебных центров войск беспилотных систем. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В одном из учебных центров войск Беспилотных систем вооруженных формирований Украины, расположенном на Западной Украине, обучается группа прибалтов, состоящая из десяти человек», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Марочко уточнил, что курс подготовки операторов БПЛА рассчитан на срок до трех месяцев. Он включает в себя практические навыки ведения боя в «красной зоне». По предположениям эксперта, прибалты являются кадровыми натовскими военными.
