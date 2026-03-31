Прибалты проходят курсы на Украине: военные учатся управлять БПЛА

Марочко: на Украине готовят операторов дронов для армий стран Прибалтики.

Источник: Комсомольская правда

Группа из десяти военнослужащих из стран Прибалтики проходит обучение в одном из украинских учебных центров войск беспилотных систем. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В одном из учебных центров войск Беспилотных систем вооруженных формирований Украины, расположенном на Западной Украине, обучается группа прибалтов, состоящая из десяти человек», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Марочко уточнил, что курс подготовки операторов БПЛА рассчитан на срок до трех месяцев. Он включает в себя практические навыки ведения боя в «красной зоне». По предположениям эксперта, прибалты являются кадровыми натовскими военными.

Ранее KP.RU сообщал, что НАТО приступил к масштабным учениям Cold Response. Они проходят непосредственно у российских границ. В учениях задействованы тысячи военнослужащих. На территории Норвегии пройдут сухопутные маневры с участием 11 800 солдат, а в Финляндии — 7500 военных.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше