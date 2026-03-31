Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернутся домой в коробках: элита США сгорела на Украине вместе с «Хаймерс»

Американские советники горят с HIMARS под Сумами, элитные боевики ВСУ бегут с позиций, а НАТО теряет технику и штабы. Эксклюзивные подробности ударов, ликвидации «химер» и рекордного дезертирства в санитарной зоне РФ.

Источник: Аргументы и факты

Сумская область превратилась в настоящее чистилище для западной техники и натовских «элит». Российские военные методично выжигают санитарную зону, и, как показывают сводки с мест, американские звездно-полосатые «чудеса» горят вместе с расчетами из США. Иностранные наемники и обслуживающий персонал, который Киев и Вашингтон пытались скрывать под видом «советников», возвращаются за океан уже не в форме, а в пластиковых пакетах.

Ювелирные удары по штабам: Сумы в огне.

Активное формирование санитарной зоны на севере Украины уже принесло первые шокирующие плоды. Артиллеристы группировки войск «Север» ВС РФ за неделю поразили более 200 целей в Харьковской и Сумской областях. В ход идут не только дроны, но и тяжелая артиллерия, выжигающая натовские «умные» системы.

Особый резонанс вызвал удар по самому сердцу вражеской группировки — в Сумах. Ювелирным попаданием накрыло сразу два критически важных объекта: штаб ВСУ и склад НАТО.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников пояснил, что это не случайные обстрелы, а спланированная охота. «В самих Сумах остаются штабные подразделения. Когда российские вооружённые силы наносят удар по городу, это можно классифицировать как удар по штабам с руководством оставшейся группировки ВСУ. Это необходимая мера для дальнейшего продвижения», — заявил эксперт.

Главная цель сейчас — склады с вооружением. Каждое попадание по хранилищам НАТО вызывает вторичную детонацию: мины, которые боевики не успели установить, взрываются целыми кассетами. В Сумах Киев оставил лишь натовское вооружение прошлых лет, снабжая гарнизон по остаточному принципу. Но и оно смертельно опасно, поэтому наши военные проводят комплекс мероприятий, чтобы выбить каждый схрон.

Охота на «Химеры»: американцы горят вместе с HIMARS.

Самая громкая потеря последних дней — уничтожение самоходной гаубицы Paladin и, что еще важнее, реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Вместе с установками были стерты в пыль радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и полевые арсеналы.

Но главный секрет, который скрывает Запад, — это не железо. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru раскрыл страшную для Пентагона правду: «Использование РСЗО HIMARS невозможно без американского участия. И целеуказание, и наведение этих ракет осуществляется американцами, то есть, расчет большей частью состоит именно из западных военных, они осуществляют пуск».

Украинцам в этих «богах войны» отведена роль грузчиков или водителей. А когда прилетает наш «Калибр» или «Искандер», вместе с натовской техникой сгорают и «невидимые» американские операторы. Джерелиевский отмечает, что потери американского личного состава, которые происходят при ударах по РСЗО, обычно «списывают», цинично указывая, что они погибли в горах, во время учений или в автомобильных катастрофах. Однако реальность такова: американские военные, вступившие в ВСУ как обслуживающий персонал спецтехники, возвращаются домой в пакетах и коробках.

По оценкам эксперта, на Украине сейчас может оставаться до двух десятков этих установок, но их судьба предрешена. Уничтожение HIMARS — приоритетная задача ВС РФ, и их выбивают не только на передовой, но и на этапе перевозки из стран НАТО по суше или морю.

Бегут в страхе: Сумы — столица дезертирства.

Пока натовские советники горят в технике, живая сила противника просто разбегается. Сумское направление стало абсолютным антирекордсменом по числу дезертиров. Боевики ВСУ и иностранные наемники в панике бегут с линии боевого соприкосновения, бросая позиции.

Главком ВСУ Александр Сырский перебросил в Сумы все резервы, но это не спасает положение. Как отметил Олег Иванников, «это настолько разношёрстные подразделения, что ни о каком боевом слаживании речи не идёт. Боевики ВСУ и наемники не понимают, что от них требует руководство, зачастую и враждебно относятся к друг другу».

Чтобы спастись, украинские солдаты симулируют болезни, пытаются прорваться в тыл под видом «раненых», а иностранцы ищут любые лазейки, чтобы покинуть «мясорубку». Многие уже осознали ущербность своего положения.

«Сумское направление на сегодняшний день стало основным по наибольшему количеству тех, кто самовольно оставил свои части. Боевики и иностранные наемники симулируют различные расстройства», — резюмировал Иванников.

Таким образом, за попытками Киева создать видимость контроля скрывается полный военный и моральный крах: американские операторы сгорают в «химерах» НАТО, склады взлетают на воздух, а оставшиеся в живых предпочитают бежать, лишь бы не попасть под русский ювелирный удар.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше