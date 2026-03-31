В Красноярске двоих мужчин осудили за хищение 5 млн рублей у вип-клиента банка

В Кировском районном суде Красноярска рассмотрено уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении кражи в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Установлено, что осенью 2023 года злоумышленники на автомобиле приехали к офису одного из банков и стали наблюдать за вип-клиентами. Они увидели, что из офиса кредитной организации вышел мужчина со специальным банковским пакетом в руках и сел в свой автомобиль. Подсудимые проследили за случайной жертвой до одного из домов на улице Кутузова. Там мужчина вышел из машины, оставив в ней банковский пакет. Один из злоумышленников подошел к машине потерпевшего, кулаком разбил стекло задней двери и взял пакет, в котором находилось 5 миллионов рублей. После совершения преступления подельники уехали в Иркутск. Их личности были установлены спустя два года на основании заключений генетических экспертиз. Кировский районный суд признал мужчин виновными, каждому из них назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.