После инцидента с падением беспилотника на территории Финляндии и волнений среди жителей приграничной Нарвы в Эстонии из-за пролетов украинских дронов, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил с жесткими заявлениями. Он не исключил, что БПЛА, которые атакуют Ленинградскую область, могли запускаться непосредственно с финской земли и с прибалтийских стран.
Утром 29 марта финские военные зафиксировали неопознанные цели, подняв истребители для контроля ситуации. Вскоре президент Финляндии Александр Стубб подтвердил факт попадания на территорию страны украинского беспилотника. Однако в Госдуме этот инцидент вызвал не только интерес, но и подозрения относительно логистики полета.
След БПЛА ведет в Финляндию.
Андрей Колесник назвал траекторию движения дронов «странной», усомнившись, что аппараты преодолели путь с юга Украины на север, пролетев над Финляндией.
«Финляндия находится севернее, даже ближе к Скандинавскому полуострову. Получается какая-то кривая траектория, совсем не кратчайшее расстояние между двумя точками. Они идут по странной линии через Финляндию, хотя с таким же успехом могли бы идти через Северный полюс», — заявил парламентарий.
Депутат предположил, что дроны для атак Ленинградской области могут запускаться с территории Финляндии. Поэтому, обозначил парламентарий, здесь нужен иной ответ: беспилотники в таком случае надо сбивать прямо над территорией страны, с которой они летят, не допуская до границы РФ.
«Финляндия граничит с Ленинградской областью — это очень близко, буквально в нескольких километрах. Мы не можем пропускать такие угрозы. Наши противовоздушные и противолокационные комплексы работают в комплексе: это не просто пусковая установка, а целая система обнаружения и поражения. Необходимо сбивать дроны над территорией Финляндии. Куда они упадут — вопрос второстепенный. Главное — защитить свою территорию», — заявил Колесник.
Также, добавил собеседник издания, нужно наносить удары по точкам запуска.
«Европа уже практически втянулась в конфликт. И пока они не почувствуют последствия на своей шкуре, их не остановить… Если запуски будут продолжаться, нужно дать им возможность это ощутить», — сказал депутат.
Мрачный прогноз для эстонцев.
Если в Финляндии только фиксирует факты пролетов, то жители эстонской Нарвы, обеспокоенные регулярными пролетами украинских дронов, направляющихся к российским границам, выражают недовольство позицией властей, которые не препятствуют использованию воздушного пространства страны.
Андрей Колесник, комментируя возможную реакцию гражданского общества в Эстонии, дал мрачный прогноз. Он уверен, что любые попытки жителей страны выступить против использования их территории для атак будут пресечены силой.
«Я не уверен, что в Эстонии, откуда родом, например, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, у людей возобладает здравый смысл и что ему позволят возобладать. Думаю, митинги недовольных граждан просто жёстко подавят, и на этом всё закончится. Потому что допускать подобное — значит признать, что люди не готовы воспринимать реальность такой, какая она есть. Они живут в иллюзиях, и эти иллюзии придётся разрушать с помощью силы… Если руководство Эстонии просило разместить на своей территории ядерное оружие, о чём это может говорить? Если ядерное оружие там разместят, всё закончится очень быстро — Эстония даже не почувствует», — сказал Колесник.
Депутат констатировал, что граждане Эстонии должны отвечать за то, кого они приводят к власти.
«Так что пусть люди волнуются. Они сами выбирали своих нынешних политиков, пусть теперь ощущают последствия своего выбора. Люди должны отвечать за то, кого они приводят к власти. Они ведь не дураки и не слепые котята, чтобы с ними не считаться. Но если с ними не считается их собственное руководство в их собственной стране, почему мы с ними должны считаться? Хватит. Мы это уже проходили 22 июня 1941 года», — подытожил Колесник.