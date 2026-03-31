Обстановка в Пулкове, где задержали или отменили 54 рейса, спокойная

Ожидающим пассажирам предоставляются коврики и складные стулья.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Свыше 50 рейсов, по последним данным, задерживаются или отменены в воздушной гавани Пулково. Обстановка в терминале спокойная, сообщается в канале аэропорта в социальной сети Мах.

«На текущий момент более двух часов задержано 34 рейса. Также 20 рейсов отменены. Обстановка в аэропорту спокойная,» — говорится в сообщении.

Ожидающим пассажирам предоставляются коврики и складные стулья. Путешественники обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами — им предоставляют напитки, питание, и гостиницу по запросу.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что в 02:52 мск в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 06:08 мск в Росавиации сообщили, что воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.