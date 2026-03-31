В Хабаровске школьников и дошкольников включили в полилингвальный проект

Дети изучают язык и культуру Китая на всех этапах образования.

В Хабаровске внедряют модель полилингвального непрерывного образования, — сообщает МАХ канал мэрии города.

Проект реализуется по инициативе губернатора Дмитрий Демешин и уже охватывает восемь школ и восемь детских садов. Первое знакомство с китайским языком начинается с пяти лет и продолжается на всех этапах обучения — от детского сада до вуза.

С 1 сентября преподаватели гимназии № 1 начали обучать детей в детском саду № 23 и начальной школе «Первые шаги». Такая система выстроена как единая образовательная цепочка, где каждый этап дополняет предыдущий.

Учащиеся не только осваивают устную и письменную речь, но и знакомятся с культурой и традициями Китая. Как отмечают в администрации, это направление важно для развития международных связей на Дальнем Востоке.

30 марта в гимназии № 1 прошла презентация проекта. Её провела ученица, призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады по китайскому языку Ольга Жирникова. В следующем учебном году здесь планируют открыть полилингвальный класс.