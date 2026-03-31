В Железногорске задержали женщину с 1,6 кг наркотиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске задержали 49-летнюю женщину. Ее подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

Источник: НИА Красноярск

Женщина приехала из Уфы и привезла «товар» в Красноярский край на своей машине. Задержали ее прямо у КПП Железногорска — в момент, когда она собиралась сделать закладку крупной партии.

При обыске автомобиля и тайников в лесу нашли внушительный «ассортимент»: почти 800 граммов гашиша, около 865 граммов марихуаны и немного амфетамина. В сумме — больше 1,6 килограмма наркотиков.

Позже силовики вышли на съёмную квартиру подозреваемой в Красноярске — там тоже обнаружили запрещенные вещества, их сейчас изучают эксперты.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в краевом МВД.