В Железногорске задержали женщину с 1,6 кг наркотиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске задержали 49-летнюю женщину. Ее подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.
Женщина приехала из Уфы и привезла «товар» в Красноярский край на своей машине. Задержали ее прямо у КПП Железногорска — в момент, когда она собиралась сделать закладку крупной партии.
При обыске автомобиля и тайников в лесу нашли внушительный «ассортимент»: почти 800 граммов гашиша, около 865 граммов марихуаны и немного амфетамина. В сумме — больше 1,6 килограмма наркотиков.
Позже силовики вышли на съёмную квартиру подозреваемой в Красноярске — там тоже обнаружили запрещенные вещества, их сейчас изучают эксперты.
Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в краевом МВД.