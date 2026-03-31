Лотерейные миллионеры назвали свои счастливые числа

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Большинство россиян, выигравших от одного миллиона рублей в лотерею, считают счастливым число 7, также популярны числа 13 и 17, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Участники, выигравшие в играх от “Национальной Лотереи” от 1 миллиона рублей, счастливым числом чаще всего называют 7. Это выяснилось по итогам опроса, в котором приняли участие более 300 миллионеров лотерей бренда… По результатам исследования, число 7 выбрали около 27% респондентов, что с заметным отрывом опережает остальные варианты. Интересно, что это число заметно чаще называли мужчины, чем женщины», — сообщили в пресс-службе.
Следом по популярности расположились числа 13 и 17 — «их выбрали примерно по 10−12% опрошенных».
«Неоднозначное» число 13, несмотря на свою мистическую репутацию, оказалось одним из фаворитов. Для многих оно, наоборот, символизирует удачу, крупные выигрыши и личные достижения", — отметили в пресс-службе.
Затем идут числа 14, 8, 5 и 3, каждое из которых набрало в среднем от 5% до 8% голосов, добавили в компании.
«В 2023 году, согласно совместному исследованию “Национальной Лотереи” и холдинга “Ромир”, почти 40% россиян назвали любимым числом 7. Тогда в топ-5 лидеров вошли также числа 5, 3, 8 и 9», — отметили в пресс-службе смену предпочтений россиян.
«Выбор любимого числа, как правило, связан не с рациональным расчетом, а с эмоциональной привязкой. Люди ориентируются на личный опыт, значимые даты и собственные ассоциации. Мы также видим, что эти предпочтения напрямую влияют на поведение участников: многие стремятся выбирать “свои” числа при составлении игровых комбинаций. Даже в условиях развития технологий россияне по-прежнему доверяют интуиции, а не математическому расчету, особенно когда речь идет об удаче», — заключили в пресс-службе.