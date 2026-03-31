В ростовском МУП «РТК» выявлены финансовые нарушения на миллионы рублей

Контрольно-счетная палата Ростова обнаружила массовые финансовые нарушения в МУП «Ростовская транспортная компания» («РТК»), которая принадлежит администрации города и отвечает за весь электротранспорт в донской столице.
В ходе проверки установлена недостача в размере 24,8 млн рублей, а также необоснованное списание горюче-смазочных материалов на сумму 2,5 млн рублей.
«По данным фактам ведется проверка надзорными органами», — говорится в отчете палаты.
Кроме того, выяснилось, что в 2025 году в «РТК» на сумму 8,9 млн рублей выплатили зарплаты людям, фактическая работа которых в компании не подтверждена. Еще 2,3 млн рублей необоснованно перечислили сотрудникам одного из отделов, чьим реальным местом работы является департамент транспорта Ростова, где они уже получают зарплаты.
Самое крупное нарушение касается премий: в 2025 году на них потратили почти 144 млн рублей, хотя финансовых возможностей для таких расходов у предприятия не было. Аналогичная ситуация — с материальной помощью: при отсутствии подтверждающих документов сотрудники получили ее на сумму 6,3 млн рублей.
Согласно данным СПАРК, МУП «РТК» стабильно работает с убытком. В 2024 году при выручке в 610 млн рублей чистый убыток превысил 371 млн рублей. Отчетность за 2025 год пока не публиковалась.