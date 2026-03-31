В Красноярске пройдет Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 5 по 9 апреля пройдет благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
Это единственный в России кинофорум, посвященный поддержке авторов, снимающих о правах человека. В программе — 15 фильмов (5 игровых и 10 документальных), а также встречи с режиссерами. Игровые показы состоятся в Доме кино на Арт-чердаке.
Фестиваль откроется 5 апреля фильмом «Северная станция» Сергея Овечко. В последующие дни пройдут премьеры картин «Догги», «Охотник», «35-страница» и «День рождения Сидни Люмета».
Организатором выступает Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов. Президент фестиваля — режиссер Николай Лебедев, сообщается на официальном сайте фестиваля.
