Гендиректор ТАСС возложил в Пхеньяне венок к монументу «Освобождение»

Стела была воздвигнута в 1946 году в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. На вершине возвышающегося на 30 метров монумента установлена красная звезда. Его грани покрывают барельефы, изображающие эпизоды боевых действий, а также надписи на русском и корейском языках «Вечная слава великой Советской армии, освободившей корейский народ от ига японских милитаристов и открывшей ему путь к свободе и независимости!».