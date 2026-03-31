Гендиректор ТАСС возложил в Пхеньяне венок к монументу «Освобождение»

ПХЕНЬЯН, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов и члены делегации в ходе посещения КНДР возложили цветы к монументу «Освобождение» в центре Пхеньяна. В церемонии также принял участие временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.
Стела была воздвигнута в 1946 году в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. На вершине возвышающегося на 30 метров монумента установлена красная звезда. Его грани покрывают барельефы, изображающие эпизоды боевых действий, а также надписи на русском и корейском языках «Вечная слава великой Советской армии, освободившей корейский народ от ига японских милитаристов и открывшей ему путь к свободе и независимости!».
Делегация ТАСС во главе с Кондрашовым посетила КНДР с визитом по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.