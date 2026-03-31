Казахстанcкий боец подписал контракт с UFC

Как пишет sportarena.kz, спортивный функционер не уточнил, кто именно из казахстанских бойцов стал новым представителем крупнейшего ММА-промоушена.
«Boom! Еще один контракт с UFC едет в Казахстан!» — рассказал Эсенгулов на своей странице в Instagram.
Сейчас Казахстан в UFC представляют шесть бойцов: Асу Алмабаев и Алиби Идирис выступают в наилегчайшем дивизионе, Бекзат Алмахан — в легчайшем весе, Шавкат Рахмонов и Николай Веретенников — в полусреднем, а Дияр Нургожай — в полутяжелой категории.
Ранее мы писали о том, что три медали завоевали казахстанцы на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии.