Казахстанcкий боец подписал контракт с UFC

Менеджер в смешанных единоборствах Солто Эсенгулов сообщил о подписании в UFC еще одного казахстанского бойца, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, спортивный функционер не уточнил, кто именно из казахстанских бойцов стал новым представителем крупнейшего ММА-промоушена.

«Boom! Еще один контракт с UFC едет в Казахстан!» — рассказал Эсенгулов на своей странице в Instagram.

Сейчас Казахстан в UFC представляют шесть бойцов: Асу Алмабаев и Алиби Идирис выступают в наилегчайшем дивизионе, Бекзат Алмахан — в легчайшем весе, Шавкат Рахмонов и Николай Веретенников — в полусреднем, а Дияр Нургожай — в полутяжелой категории.

Ранее мы писали о том, что три медали завоевали казахстанцы на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии.