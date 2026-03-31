ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Расчет самоходной артиллерийской установки ВС РФ уничтожил пункт размещения украинских военных в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки «Восток» с применением самоходной артиллерии нанесли удар по месту размещения украинских подразделений в Днепропетровской области. Цели были выявлены с помощью разведывательных беспилотников, зафиксировавших скопление личного состава в районе одного из населённых пунктов.

По имеющимся данным, для размещения сил использовались объекты гражданской инфраструктуры, а также оборудованные позиции в лесополосах. После получения координат расчёт установки «Гиацинт-С» открыл огонь, в результате чего укрепления были разрушены вместе с находившимися там военнослужащими.

Кроме того, в Запорожской области были обнаружены позиции управления беспилотниками. По этим объектам нанесли удары ударные дроны «Молния», что привело к уничтожению пунктов управления, средств связи и технического оснащения, а также к потерям среди личного состава.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.