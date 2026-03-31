В Красноярском крае мужчина 20 лет назад убил случайную встречную из-за меховой шапки

В Красноярском крае в суд передают дело жителя Ачинска, которого обвиняют в причинении смерти женщине более 20 лет назад.
В следственном управлении регионального Следкома рассказали, что тело убитой женщины нашли 30 декабря 2004 года на пешеходной дорожке в садовом обществе «Юбилейное» в Ачинске. Неизвестный убийца ударил ее чем-то по затылку, причинив открытую черепно-мозговую травму, от которой она и умерла. При осмотре выяснилось, что у потерпевшей нет меховой шапки, в которой она уходила из дома, а также сумки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), но установить личность злоумышленника не получилось.
К расследованию дела следователи вернулись в 2026 году. Оказалось, что в то время в Ачинске было несколько похожих нападений на женщин. Злоумышленник встречал их на территории садовых товариществ и похищал меховые изделия, сумки и ювелирные украшения. Сейчас 59-летний житель Ачинска отбывает наказание за совершение серии преступлений против личности.
Следователи допросили его и получили признательные показания. Оказалось, что мужчина заранее приметил свою жертву и начал преследовать ее, вооружившись палкой. В момент, когда никого вокруг не было, злоумышленник ударил женщину по голове, сорвал шапку и забрал сумку с деньгами, после чего скрылся.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.