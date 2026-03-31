Два смертельных нападения тигров произошли в Индии за сутки

В индийском округе Чандрапур в один день произошли два смертельных нападения тигров на людей. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Times of India.
Первой жертвой стал 81-летний Балирам Пендам. Хищник настиг его в лесу Синдевахи, где мужчина собирал цветы дерева мадука, и смертельно ранил в шею. Спасти его не удалось.
В тот же день другой тигр напал на 45-летнюю Прамилу Ватгуре, когда она с несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур. Хищник расправился с ней и протащил тело до ближайшего водоема. Останки нашли в 150 метрах от места нападения.
С начала года тигры и леопарды растерзали в округе Чандрапур 11 человек. Власти устанавливают в лесах камеры видеонаблюдения и призывают жителей ближайших деревень к осторожности, говорится в сообщении.
24 марта в индийской деревне леопард напал на новорожденную девочку и утащил ее со двора дома.
Ранее тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Личность жертвы остается неизвестной.