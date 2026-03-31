В замороженной свинине нашли опасные бактерии в Приморье

Специалисты лаборатории выявили листерии в полуфабрикате.

Источник: Комсомольская правда

Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» нашел нарушение микробиологического показателя в полуфабрикате из свинины местного производителя. В замороженном мясе обнаружили опасные бактерии листерии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Пробы на мясоперерабатывающем предприятии отбирал государственный ветеринарный врач. Лабораторные исследования Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» показали наличие листерий, что не допускается требованиями технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Подобные выявления свидетельствуют о присутствии возбудителя в мясном сырье или о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на предприятии-изготовителе», — рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

После получения результатов данные внесли в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста», информацию довели до заказчика.