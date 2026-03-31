Ученый объяснил, почему у многих людей есть скрытая гетерохромия

Кольцевое различие цвета в радужке глаза является распространенной формой гетерохромии и чаще всего воспринимается как норма.

Кольцевое различие цвета в радужке глаза является распространенной формой гетерохромии и чаще всего воспринимается как норма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова.

Речь идет о так называемой центральной гетерохромии, при которой вокруг зрачка формируется внутренний круг одного оттенка, а остальная часть радужки имеет другой цвет. По словам специалиста, такая особенность встречается часто и нередко остается незамеченной.

Гетерохромия в целом представляет собой различие окраски радужки глаз. Она не считается заболеванием и не влияет на зрение. Причиной становится неравномерное распределение меланина на этапе внутриутробного развития. В большинстве случаев это не связано с наследственностью.

Выделяют несколько форм гетерохромии. Полная — когда глаза имеют разные цвета, и секторная — когда оттенки распределены внутри одного глаза неравномерно.

При этом специалисты отмечают, что изменение цвета глаз во взрослом возрасте может быть связано с воспалениями, травмами, воздействием лекарств или другими патологическими процессами.

Эксперт подчеркнул, что внезапные изменения окраски радужки, сопровождающиеся болью, ухудшением зрения, светобоязнью или появлением пятен в поле зрения, требуют обращения к офтальмологу.

Хирургическая коррекция цвета глаз возможна, однако связана с рисками. В качестве альтернативы для косметических целей используются контактные линзы, которые подбираются совместно со специалистом.

